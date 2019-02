Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu, 1 st. C w centrum kraju do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków wschodnich, Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. Tylko na Wybrzeżu może być dość silny.

Od niedzieli zacznie się ocieplać i wciąż będzie pogodnie. Termometry pokażą od 3 st. C na Podkarpaciu, 6 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim.