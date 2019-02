Idzie ocieplenie. Jaka pogoda czeka nas w tym tygodniu?

W poniedziałek rozpogodzenia spodziewane są tylko na zachodzie. Mieszkańcy regionów wschodnich muszą być przygotowani na przelotne opady deszczu rzędu 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami powieje silniej.

Wtorek okaże się pochmurny, a na południu może popadać słaby deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się dość silny, w porywach do 60 km/h na wschodzie.

W środę będzie pochmurnie, ale wystąpią rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od 8 st. C na wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, po 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w porywach wyniesie do 60 km/h.

Czwartek zapowiada się pogodnie w całym kraju. Termometry pokażą od 7 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, chwilami powieje silniej.