Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, północno-zachodni. Na wschodzie porywy mogą osiągnąć do 50 km/h.

Kolejne dni także będą pogodne, a dodatkowo zrobi się cieplej. W czwartek termometry na Dolnym Śląsku mogą pokazać 15 st. C.