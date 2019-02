Czwartek pogodny niemal w całej Polsce. W dwóch województwach nawet 14 st. C

W czwartek 28 lutego opady deszczu mogą pojawić się jedynie na Pomorzu i Podkarpaciu. Spadnie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Jego porywy mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek 1 marca okaże się pogodny. Jedynie na południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w Wielkopolsce, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północy.

W sobotę 2 marca w wielu regionach możemy spodziewać się pogodnej aury. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

