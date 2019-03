Niedziela pochmurna i deszczowa. A jaki będzie początek tygodnia?

Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu porywy będą silniejsze. Tam spodziewane jest 60-80 km/h.

Poniedziałek 4 marca

Początek tygodnia zapowiada się pochmurnie. W północnej części kraju popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się na ogół umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h.

Wtorek 5 marca

We wtorek w całym kraju na słońce nie mamy co liczyć. Przydadzą się za to parasole - w wielu miejscach może pokropić deszcz. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, ale okresami jego prędkość w porywach wzrośnie do 40-80 km/h. Będzie wiać z południowego zachodu.

