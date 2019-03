Czwartek z deszczem na północy. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 18 st. C

Na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. W ciągu dnia strefa opadów obejmie obszar zachodniej połowy kraju. Na szczytach Tatr możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 9 st. C na krańcach północnych, około 13 st. C, 15 st. C na przeważającym obszarze, do 19 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na Podkarpaciu początkowo silny, od 35 km/h do 45 km/h, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na południowym wschodzie wiatr w porywach do 55 km/h, na południu kraju do 80 km/h.