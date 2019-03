IMGW ostrzega przed wichurami. Alerty dla trzech województw

Na silne podmuchy wiatru muszą uważać mieszkańcy południowej części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia IMGW dla tych regionów obowiązują do godzin popołudniowych w czwartek.

W czwartek pochmurno będzie na zachodzie i północy kraju. Tam też można spodziewać się słabych opadów deszczu. Na szczytach Tatr możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 9°C na krańcach północnych, około 13°C, 15°C na przeważającym obszarze, do 19°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Podkarpaciu początkowo silny, od 35 km/h do 45 km/h, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na południowym wschodzie wiatr w porywach do 55 km/h, na południu kraju do 80 km/h, wysoko w górach do 130 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Pomorzu możliwe burze. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, chłodniej w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Wiatr w porywach na zachodzie i w centrum kraju do 60 km/h oraz do 70 km/h na południowym wschodzie i nad morzem, wysoko w górach do 120 km/h, stopniowo słabnący.