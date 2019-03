Grenlandia się topi? Niepokojące badania naukowców

Jak podaje BBC, naukowcy „są zaskoczeni występowaniem opadów deszczu podczas długiej arktycznej zimy”. Masywna pokrywa lodowa Grenlandii jest uważnie obserwowana przez badaczy, ponieważ składa się z ogromnych zapasów zamarzniętej wody. Szacuje się, że jeżeli cały lód się stopi, poziom wód wzrośnie o siedem metrów. To może stanowić zagrożenie dla „przybrzeżnych skupisk ludności”.

Naukowcy przeanalizowali zdjęcia satelitarne pokrywy śnieżnej, sprawdzając, w których miejscach śnieg się topi. Połączyli te obrazy z informacjami ze stacji meteorologicznych, które rejestrowały, kiedy wystąpiły opady deszczu. Badania na podstawie tych danych opublikowano w „The Cryosphere” Chociaż w początkowej fazie prowadzenia analiz, badacze stwierdzili występowanie dwóch okresów opadów zimą w roku, to w 2012 roku ta liczba wzrosła do 12. Wykazano, że w latach 1979-2012 dochodziło do sytuacji, w których opady deszczu powodowały topnienie śniegu, nawet w miesiącach zimowych, kiedy temperatura powinna opadać poniżej zera.

Nawet jeśli pada zimą, a następnie deszcz szybko zamarza, to jego pojawienie się wpływa na zmianę charakterystyki powierzchni, z którą się zetknął. Zdaniem naukowców staje się ona „gładsza i ciemniejsza”, przez co bardziej podatna na „szybkie topnienie, gdy nadejdzie lato”. – Należy mieć świadomość, że zmiany, które zachodzą zimą i wiosną mają potencjalny wpływ na to, co dzieje się latem – powiedział jeden z autorów badania.

Czytaj także:

Zimowe wczasy na Islandii. Wybierz się do krainy zórz polarnych, jaskiń w lodowcach i gorących źródeł