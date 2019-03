Prognoza pogody. Piątek pogodny, ale wietrzny

W piątek 8 marca zachmurzenie duże i umiarkowane z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni C na wybrzeżu do 14 stopni C na południu.

Wiatr dość silny i silny, 30-40 km/h, nad morzem przejściowo do 60 km/h, w porywach nad morzem do 100 km/h, na zachodzie kraju do 90 km/h, na wschodzie do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, w Tatrach do 100 km/h.