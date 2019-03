Jak długo będzie wiać? Alerty IMGW niemal w całym kraju

Wichury nadal dają się we znaki. Jak poinformował na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz, w związku z silnym wiatrem do godz. 14.00 Straż Pożarna odnotowała 192 interwencje. Głównie chodzi o usuwanie połamanych przez wichury drzew. W sobotę po południu bez prądu pozostawało około 9,2 tys. odbiorców – najwięcej w woj. wielkopolskim – 3,4 tys. Swiszcz podkreślił, że RCB prowadzi z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej konsultacje dotyczące możliwości wysłania alertu RCB do osób zamieszkujących tereny zagrożone wichurami. Prognozy są bowiem niepokojące – wiatr w porywach ma osiągać prędkość 110 km/h.

Po aktualizacji ostrzeżeń, alerty IMGW 2. stopnia w sobotę 9 marca obowiązują na terenie 12 województw. Chodzi o woj.: pomorskie (północ), lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują w woj. kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, na północy woj. wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Najlepsza sytuacja jest na Podlasiu, dla którego nie wydano ostrzeżeń. Sytuacja zachodniej części kraju będzie poprawiać się już w nocy. W południowej części woj. mazowieckiego, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu alerty obowiązują do godzin popołudniowych w niedzielę 10 marca. Aktualną sytuację śledzić można na mapie udostępnianej przez IMGW.





Co oznacza ostrzeżenie 2. stopnia?