Niedziela pochmurna i deszczowa. W kolejnych dniach ochłodzi się

Na północnym-wschodzie kraju początkowo mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, 8 st. C w centrum kraju do 11 st. C miejscami na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni i południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/godz., na południu do 90 km/godz., a w górach powyżej 100 km/godz.