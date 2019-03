Wiatr w Polsce nadal daje się we znaki. Nowe alerty IMGW

Miniona noc w dużej części kraju była niespokojna. Jak poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, według danych na godzinę 6 rano w związku z silnym wiatrem bez dostaw prądu pozostawało ok. 148 tys. odbiorców. Najwięcej w woj.: mazowieckim - 46,5 tys., podkarpackim - 32 tys., łódzkim - 18 tys., lubelskim - 15,8 tys. i małopolskim - 14,8 tys. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1150 interwencji. W większości przypadków chodziło o usuwanie połamanych drzew. Jedna osoba została ranna.

W sobotę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz południowych powiatów woj. wielkopolskiego i mazowieckiego alerty SMS. „Uwaga! Dziś (9.03) wieczorem i w nocy bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Zostań w domu jeśli możesz” – brzmiała wiadomość SMS od RCB.

Alert RCB – co to jest?

Alert RCB do SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który uruchomiony został w połowie 2018 roku. Na mocy umowy z operatorami, krótką, bezpłatną wiadomość tekstową otrzymują wszystkie osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu. Po otrzymaniu alertu RCB należy zastosować się do zawartych w nim zaleceń.

Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW na niedzielę

Także w niedzielę sytuacja pogodowa w wielu miejscach kraju będzie groźna. Mocny wiatr nie opuszcza północnych krańców Polski. Ostrzeżenia 2. stopnia nadal obowiązują na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego w powiatach leżących przy linii brzegowej. Po aktualizacji z godziny 8:45 ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim.

Pogoda na niedzielę

W dzień spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, na Pomorzu, Warmii i Mazurach deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie możliwe burze. Prognozowana suma opadów na południu kraju do 10 mm, na Przedgórzu Sudeckim do 13 mm. Temperatura maksymalna od 4°C na Pomorzu do 11°C na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo nad morzem silny, od 35 km/h do 45 km/h, porywisty, zachodni. Wiatr początkowo na południowym wschodzie w porywach do 80 km/h, nad morzem do 100 km/h, stopniowo słabnący.

Aktualne ostrzeżenia pogodowe można śledzić na mapie udostępnianej przez IMGW: http://pogodynka.pl/ostrzezenia

