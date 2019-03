Prognoza pogody. Wtorek pogodny z przelotnym śniegiem

W dzień zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, z wyjątkiem zachodnich krańców kraju, słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 stopni C na Suwalszczyźnie, około 5 stopni C, 6 stopni C w centrum, na zachodzie i nad morzem do 8 stopni C na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.

Czytaj także:

Nowe wyzwanie podbija internet. Zebraliśmy najlepsze odpowiedzi na #trashtag