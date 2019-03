Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega. Uwaga na silny wiatr

„Dzisiaj wieczorem i w nocy, w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego przewidywany jest silny wiatr – do 80 km/h” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą m.in. powiatów bielskiego i żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatów: myślenickiego oraz suskiego w Małopolsce. Ostrzeżenia będą obowiązywały do czwartku 14 marca do godz. 9, a na Podkarpaciu nawet do godz. 12.

Jaka pogoda w najbliższych dniach?

O ile wydane alerty nie napawają optymizmem, o tym warto przypomnieć, że nadchodzący weekend zapowiada się pogodnie. Synoptycy IMGW przewidują, że już w sobotę należy spodziewać się wzrostu temperatur. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 10 w Łodzi i Kielcach, po 13 w Krakowie. Niedziela zapowiada się równie pogodnie, a temperatury sięgną nawet do 20 stopni na południu kraju. Zanim jednak nadejdzie ocieplenie, czekają nas dwa dni z przelotnymi deszczami i temperaturami poniżej 10 stopni.