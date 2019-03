Uwaga na silny wiatr! IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw

Silnego wiatru spodziewać się mogą mieszkańcy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego w godzinach wieczornych 15 marca do godzin porannych 16 marca. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Dla wszystkich pozostałych województw oprócz warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem.

Z informacji podawanych przez IMGW wynika, że najgorsza sytuacja będzie w nocy. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami na zachodzie i północy silny, do 45 km/h, na wybrzeżu zachodnim i środkowym silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h na wschodzie i południu, 90 km/h na zachodzie, północy oraz częściowo w centrum oraz 100 km/h na wybrzeżu, zachodni, jedynie początkowo na wschodzie wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 110 km/h, zachodni, skręcający na północno-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

