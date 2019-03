Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. Okresami w porywach może osiągnąć 40-60 km/h, a do południa na wschodzie i w strefie brzegowej 60-80 km/h.

W niedzielę aura znacznie się poprawi. Zrobi się pogodniej i cieplej. Na Podkarpaciu termometry wskażą aż 20 st. C.