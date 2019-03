Niedziela ciepła i słoneczna w większości kraju. Temperatura sięgnie 20 st. C

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od południowego zachodu w głąb kraju. Opady deszczu, stopniowo przemieszczające się z południowego zachodu na północy wschód Polski. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie do 5 st. C na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

W niedzielę 17 marca zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie, a po południu na zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie i 9 st. C, 11 st. C na wybrzeżu do 16 st. C w centrum kraju i 20 st. C w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat i Sudetów okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Tatrach porywy do 80 km/h.