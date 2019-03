Poniedziałek z przelotnym deszczem na wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Nad resztą kraju pogodnie

W poniedziałek 18 marca zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur, po centrum i południowy zachód Polski. Przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna od 5 st. C, 7 st. C na północy do 10 st. C na południowym zachodzie oraz na wschodzie, na terenach podgórskich od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h na zachodzie kraju, 70 km/h na Pomorzu i Warmii i 80 km/h na wybrzeżu, południowo-zachodni i południowy.

W Tatrach początkowo porywy wiatru do 65 km/h.