Wietrzny początek tygodnia. Ostrzeżenia IMGW dla czterech województw

Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 17 i 18 w poniedziałek 18 marca na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz północnej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego. W tym czasie przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 75 - 80 km/h z południowego-zachodu.

Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku.

Wtorek jedynie na południu zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu.