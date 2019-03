Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Środa na ogół będzie pogodna. Przelotny deszcz pokropi tylko na Pomorzu. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku.