Środa pochmurna w całym kraju. Idzie ocieplenie –będzie nawet do 20℃

Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny. W porywach na Wybrzeżu rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

W czwartek czeka nas kontynuacja pochmurnej aury. Przejaśnienia spodziewane są na południu i zachodzie. Na północy może popadać słaby deszcz bądź mżawka. Opady wyniosą maksymalnie 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie, Warmii i Żuławach, przez 12 st. C w centrum kraju, po 14 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Piątek będzie na ogół pochmurny, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie kraju może spaść do 5 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy może być silniejszy.

Sobota zapowiada się na ogół pogodnie, tylko na północy kraju będzie pochmurno, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu może pokropić deszcz, maksymalnie d 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Na północy i wschodzie spodziewane są silniejsze porywy do 60 km/h.

Niedziela będzie pochmurna, od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu. Spadnie go od 5 do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na południu. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiatr wiejący z zachodu i południowego zachodu. Okresami może się wzmagać, w porywach powieje z prędkością do 50 km/h.