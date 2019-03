Piątek pogodny w większości kraju. Słaby deszcz pokropi tylko na wschodzie

W piątek jedynie na wschodzie spadnie słaby deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Ciepło będzie także w innych regionach kraju. Termometry wskażą od 11 stopni w Kielcach i Łodzi przez 12 w Szczecinie i Gdańsku po 14 w Toruniu i Bydgoszczy. Na północy oraz w kotlinach sudeckich może wystąpić mgła ograniczająca widoczność nawet do 400 metrów. Jaka pogoda w sobotę? W nocy należy spodziewać się z kolei dużego zachmurzenia na wschodzie i słabych opadów deszczu. Większe zachmurzenie czeka nas także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze kraju synoptycy przewidują silne zamglenia. Na Suwalszczyźnie temperatura może spaść do -1 stopnia, ale w pozostałych regionach kraju będzie cieplej. Sobota zapowiada się pogodnie w całym kraju. Najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie termometry wskażą od 11 stopni w Przemyślu i Suwałkach, przez 12 w Lublinie i Białymstoku po 13 w Rzeszowie. Ciepło będzie na zachodzie kraju, gdzie możemy spodziewać się temperatur rzędu 16-17 stopni. Powody do zadowolenia będą mieli także mieszkańcy pozostałych regionów. Najwyższej temperatury należy spodziewać się na Dolnym Śląsku. Czytaj także:

Wielkanoc 2019. Czy tegoroczna data świąt została źle wyznaczona?