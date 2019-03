Środa z deszczem na zachodzie i Pomorzu. Nad resztą kraju zaświeci słońce

W środę na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii pojawią się opady deszczu do 1-5 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, 9 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni i zachodni.

Tego samego dnia do godz. 8, a w niektórych miejscach do 9 rano, będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał takie alerty dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Kolejne dni cieplejsze W czwartek odnotujemy nieznaczny wzrost temperatur. Termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza w Zakopanem, przez 9 w Kielcach, Łodzi czy Wrocławiu po 12 w Szczecinie. Północ będzie zdecydowanie najcieplejszym regionem kraju. Wystąpią tam przejaśnienia, a temperatury będą oscylowały w granicach 11 stopni. Czwartek w kilku miejscach kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Parasolki przydadzą się mieszkańcom Lubelszczyzny, Podkarpacia i Dolnego Śląska. Popadać może też na Mazowszu i w Małopolsce. Synoptycy przewidują, że kolejne dni będą cieplejsze i nie należy spodziewać się już opadów deszczu. Najwyższe temperatury odnotujemy w sobotę, kiedy to w Szczecinie temperatura może wynieść nawet 15 stopni Celsjusza.

