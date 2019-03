Prognoza pogody na piątek 28 marca. Znów zmiana

Piątek 28 marca w całym kraju będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na wschodzie do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Również sobota zapowiada się słonecznie. Zrobi się także cieplej. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku.

Czytaj także:

„50 twarzy Tindera” wkrótce w księgarniach. O czym to jest, opowiedziała nam sama autorka