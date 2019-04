Poniedziałek słoneczny, ale chłodny. W kolejnych dniach nawet 19℃

Kolejne dni również nie będą zbyt ciepłe, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. We wtorek temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. na Dolnym Śląsku. Środę będzie nieco cieplejsza. Na termometrach na Suwalszczyźnie 11 st. C, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam 18 stopni.

W czwartek temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/godz, południowo-wschodni.

W piątek na południu i zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający 60 km/godz, południowo-wschodni.