Wtorek pogodny w całym kraju. Kolejne dni wietrzne i słoneczne

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -5 st. C, -3 st. C na północnym wschodzie i Podhalu do 1 st. C na zachodzie i nad morzem. Na północnym wschodzie lokalnie spadki temperatury przy gruncie do -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim porywisty, południowo-wschodni i wschodni, tylko na Suwalszczyźnie północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 10 st. C na wschodzie i Podhalu do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni.

Czytaj także:

„Dżinsowe majtki” za ponad 1200 złotych. Czy to żart na Prima Aprilis?