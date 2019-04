Środa pogodna i wietrzna w całym kraju. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 19℃.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie i Pomorzu okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -1℃. 1℃ na wschodzie i w Małopolsce do 7℃ na zachodzie; chłodniej na Podhalu -3℃. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h na północy i w obszarach podgórskich oraz do 90 km/h wysoko w górach, południowo-wschodni.

W środę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze na ogół umiarkowane, tylko na zachodzie oraz Pomorzu okresami duże. Temperatura maksymalna od 10℃. 12℃ na wschodzie i Półwyspie Helskim do 18℃ na południu i południowym zachodzie, miejscami na Dolnym Śląsku 19℃. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 90 km/h, południowo-wschodni.

