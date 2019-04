Czwartek zapowiada się pogodnie w całym kraju. Na termometrach do 21 stopni

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę, powieje z południowego wschodu.

W piątek na zachodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie prognozowane są też burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. W porywach burzowych wiatr może rozpędzać się do 70 km/h.

Sobota zapowiada się pogodnie dla mieszkańców Pomorza i Podkarpacia. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.