Piątek pogodny i ciepły. Termometry pokażą 22 st. C

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami w południowej połowie kraju zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 st. C, 3 st. C na wschodzie do 9 st. C na zachodzie i 10°C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, na północy okresami porywisty, południowo-wschodni.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, na południu, zachodzie oraz miejscami krańcach wschodnich wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-zachodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 15 st. C na wschodzie do 21 st. C na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy oraz w czasie burz okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.