IMGW ostrzega przed przymrozkami. Przy gruncie będzie nawet -6°C!

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami obowiązują dla województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Według przewidywań synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ujemnych temperatur należy się spodziewać w nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek. W nocy z 9 na 10 kwietnia prognozowany jest spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -6°C. Podobnie będzie kolejnej nocy – wtedy termometry w części kraju pokażą do -2°C, przy gruncie do -5°C.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na krańcach północnych i wschodnich przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C miejscami na północy, około 2°C w centrum, do 5°C na południu. Lokalnie na północy i w centrum kraju przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, w Tatrach porywy do 60 km/h, północno-wschodni i północny.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy oraz krańcach południowo-wschodnich miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu i Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6°C na północy, około 10°C w centrum, do 16°C na Śląsku Opolskim; chłodniej gdzieniegdzie nad morzem: od 4°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju okresami porywisty, w Tatrach porywy do 60 km/h, północno-wschodni i północny.