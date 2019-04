Uwaga na przymrozki. Synoptycy przewidują też opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały od późnych godzin wieczornych we wtorek do środy rano. Alerty dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego, a dotyczą przymrozków. W nocy temperatury spadną nawet do -4 stopni Celsjusza w Białymstoku, a wartości poniżej zera wskażą także termometry m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie. Mieszkańcy Olsztyna powinni z kolei spodziewać się przelotnych opadów śniegu.

Jaka pogoda w środę 10 kwietnia?

W ciągu dnia temperatury wzrosną, a termometry wskażą od 6 stopni w Suwałkach do 13 w Katowicach. Kolejne dni przyniosą znaczne ochłodzenie, a odwrócenia tej tendencji należy spodziewać się dopiero w niedzielę.

IMGW wydał wstępne ostrzeżenia także na kolejne dni. Część alertów będzie obowiązywała do soboty rano. Ujemne temperatury wystąpią na północy i zachodzie kraju oraz w centrum. Najdłużej przymrozki utrzymają się w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.