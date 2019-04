Uwaga na przymrozki! IMGW wydał ostrzeżenia dla ośmiu województw

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

W nocy z czwartku (11 kwietnia) na piątek (12 kwietnia) na południowym wschodzie możemy spodziewać się słabych opadów deszczu i deszczy ze śniegiem, który także spadnie na północy i na północnym zachodzie. Z kolei na Kujawach i wysoko w górach spaść może śnieg.

Temperatura minimalna wahać się będzie od -3 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich od od -1 st. C do 0 st. C. W centrum i w północnej połowie kraju spadek temperatury przy gruncie do -4 st. C, -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.

Pogoda na piątek 12 kwietnia

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Kujawach i Pomorzu, a także wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C, 5 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 9 st. C na południowym zachodzie i na wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty, północno-wschodni. W górach porywy do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od -4 st. C na Kujawach, -3 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 2 st. C, 3 st. C na południu i południowym wschodzie. W miejscowościach podgórskich od -1 s. C do 1 st. C. W północnej połowie kraju miejscami możliwy spadek temperatury przy gruncie do -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na sobotę 13 kwietnia

Na północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane okresami duże, na południu zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 st. C, 7 st. C nad morzem do 10 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w górach okresami porywisty, północno-wschodni. W górach porywy do 60 km/h.