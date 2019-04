Tej nocy przymrozki niemal w całym kraju. IMGW ostrzega

Noc z 14 na 15 kwietnia będzie mroźna. IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Ujemne temperatury spodziewane są w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim,łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i we wschodniej czesci woj. wielkopolskiego. Mieszkańcy wspomnianych obszarów zanotują w nocy temperaturę od -2°C do -4°C, a miejscami przy gruncie nawet do -6°C. Cieplej będzie jedynie na północnym wschodzie i zachodzie kraju.

W dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od 8°C miejscami na północy i krańcach wschodnich kraju do 12°C na zachodzie; nad morzem i w obszarach podgórskich od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni.