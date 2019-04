Robi się coraz cieplej. Jaka pogoda czeka nas w środę?

W nocy z wtorku na środę na zachodzie kraju zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego, miejscami dużego, na północnym wschodzie na ogół małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich Beskidów i Tatr okresami opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C; cieplej miejscami na południowym wschodzie, od 3°C do 5°C, a chłodniej w kotlinach sudeckich i na Przedgórzu Sudeckim oraz lokalnie na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz Suwalszczyźnie, od -2°C do 0°C.

Pogoda w środę 17 kwietnia

W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 13°C, 15°C na wschodzie do 17°C, 19°C na zachodzie kraju; chłodniej na południowym wschodzie i nad samym morzem, od 9°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, porywisty, zwłaszcza na północy kraju, w górach umiarkowany i dość silny, w Karpatach w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni.