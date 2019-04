Piątek pogodny i ciepły w całym kraju. Jaka pogoda czeka nas w Wielkanoc?

Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Wybrzeżu, 20℃ w centrum kraju do 21℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północno-wschodni.

W Wielką Sobotę jedynie na wschodzie może miejscami popadać słaby deszcz do 1-5 mm. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Termometry pokażą od 15℃ na Wybrzeżu, 18℃ w centrum kraju do 20℃ na Dolnym Śląsku.

Synoptycy IMGW przewidują, że pogoda w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocne podzieli kraj na pół. Na zachodzie nadal będzie pogodnie i ciepło z temperaturą w dzień sięgającą do 18°C, 20°C. W centrum i na wschodzie okresami zachmurzy się i wystąpią przelotne opady deszczu lub nawet burze i tam nieco chłodniej, z temperaturą maksymalną od 14°C do 17°C. Najzimniej będzie na wybrzeżu. Tam mimo pogodnego nieba wiatr wiejący od morza spowoduje, że temperatura sięgnie raptem do 11°C, 13°C. Noce nadal dość chłodne, z temperaturą minimalną od 3°C do 8°C. Wiatr słaby, do umiarkowanego.

Tuż po świętach w całej Polsce dominować będzie pogoda o zmiennym zachmurzeniu, z przelotnym deszczem i wiosennymi burzami. Towarzyszące burzom opady lokalnie mogą być obfite. Będzie dość ciepło, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 16°C do 21°C, a minimalna w nocy od 5°C do 9°C, nasili się jednak wiatr, będzie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty.