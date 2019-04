Pogoda na Niedzielę Wielkanocną. Będzie ciepło?

W nocy z soboty na niedzielę w zachodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C miejscami w zachodniej połowie kraju do 7°C na krańcach wschodnich. W zachodniej połowie kraju miejscami przygruntowe przymrozki do -3°C.

Pogoda w niedzielę

W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Prognozowana suma opadów na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 10 mm. Temperatura maksymalna od 12°C na północnym wschodzie i Podhalu do 21°C na zachodzie; nad morzem od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.