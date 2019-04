Jaka pogoda na Lany Poniedziałek. Sprawdź naszą prognozę

Poniedziałek 22 kwietnia przyniesie nieco większe zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu w regionach wschodnich i południowo-wschodnich. W drugiej części dnia na tych obszarach mogą wystąpić również burze. Przyniosą one większe opady deszczu nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Burzowe porywy wiatru wyniosą do 90 km/godz. W górach, silny wiatr będzie się utrzymywał niemal przez cały dzień.

We wschodnich regionach będzie także niższa temperatura, w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie będzie to 15 st. C. Najcieplej na zachodzie, w Zielonej Górze na termometrach 20 st. C.

We wtorek dobrej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. W południowych i zachodnich regionach będzie nieco więcej chmur, lokalnie także burzowych.

Środa będzie podobna, na południu wystąpi większe zachmurzenie, a na zachodzie również burze.

Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy.