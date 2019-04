Środa pogodna i wietrzna. W kolejnych dniach temperatura sięgnie 28 stopni

W czwartek na Podlasiu wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze (10-20 mm i porywy wiatru 60-80 km/h). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Na piątek synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia temperatury wyniosą od 24℃ na Suwalszczyźnie do 27℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach burzowych dojdzie do 70 km/h. Powieje z południa i południowego zachodu. Sobota przyniesie przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 16℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Dolnym Śląsku. Z zachodu będzie wiał umiarkowany wiatr.

Saharyjski pył nad Europą

Jak podaje serwis Severe Weather, nad Saharą szaleją obecnie porywiste wiatry, które unoszą pustynny piach i pył i przenoszą na północ, w kierunku Hiszpanii i Włoch. Według portalu Twoja Pogoda pustynny pył dotrze także do Polski, szczególnie do południowych województw. Zjawisko może zaowocować brudnymi deszczami, szczególnie w górach.

Czytaj także:

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem. Nad Polską pojawił się też pył znad Sahary