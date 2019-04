Pożary i wichury w Polsce. Straż pożarna interweniowała we wtorek pięć tys. razy

We wtorek 23 kwietnia w wielu regionach Polski wiał porywisty wiatr. W miejscowości Wołowno niedaleko Olsztyna połamał konary drzew i uszkodził konstrukcje dachów i rynny – poinformował Krzysztof Kurowski z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. We Wrocławiu silne podmuchy powaliły drzewo na drogę.

W kilku miejscach w kraju kłęby piachu i pyłu skutecznie ograniczały widzialność, przypominając burze piaskowe. To pył, który dotarł do nas aż znad Sahary. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Naszego kraju nie przestały też nękać pożary. We wtorek 23 kwietnia miały miejsce 363 pożary lasów i 842 pożary traw i nieużytków. Jeżeli chodzi o interwencje w sprawie wichur, najwięcej naliczono ich na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Pomorzu.

Saharyjski pył nad Europą

Jak podaje serwis Severe Weather, nad Saharą szaleją obecnie porywiste wiatry, które unoszą pustynny piach i pył i przenoszą na północ, w kierunku Hiszpanii i Włoch. Według portalu Twoja Pogoda pustynny pył dotrze także do Polski, szczególnie do południowych województw. Zjawisko może zaowocować brudnymi deszczami, szczególnie w górach.

Pogoda na najbliższe dni

W środę na południu i zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej - lokalne burze. Dla innych rejony Polski przewidywana jest pogodna aura. W dzień termometry pokażą od 18℃ na Suwalszczyźnie do 22℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h, powieje z południowego wschodu. W Tatrach wystąpi halny, który na Kasprowym Wierchu może wiać z prędkością nawet do 120 km/h.

W najbliższy czwartek jedynie na Suwalszczyźnie wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Możemy spodziewać się od 21℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Na Kasprowym Wierchu halny powieje z prędkością do 130 km/h, a w pozostałych regionach wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Na piątek synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia temperatury wyniosą od 24℃ na Suwalszczyźnie do 27℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach burzowych dojdzie do 70 km/h. Powieje z południa i południowego zachodu. Sobota przyniesie przelotne opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 16℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Dolnym Śląsku. Z zachodu będzie wiał umiarkowany wiatr.