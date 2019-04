Prognoza pogody na niedzielę 28 kwietnia. Czy będzie ciepło?

W nocy z soboty na niedziekę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na znacznym obszarze kraju, za wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Łódzkiej, możliwe przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Tylko w rejonie wschodniego Pomorza, Warmii, Mazur, Polski wschodniej i Pogórza Karpackiego lokalne przelotne opady deszczu i burze z opadem do 10 mm, 15 mm, a w rejonach podgórskich do 20 mm. Temperatura minimalna od 6°C w Kotlinach Sudeckich i 7°C na Pomorzu do 12°C na północnym wschodzie kraju.

Prognoza pogody na niedzielę 28 kwietnia

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Bez opadów na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze okresami opady deszczu. Na południowym wschodzie przejściowo opady o natężeniu umiarkowanym, a wysokość opadu może sięgać 20 mm. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze, lokalnie z opadem do 15 mm, 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej o 7-15 cm. Temperatura maksymalna 8°C na Podhalu i 11°C na Podkarpaciu do 16°C na zachodzie i 19°C na krańcach północno-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.