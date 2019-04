Poniedziałek burzowy na południu Polski. Na północy kraju pogodnie i bez opadów

W poniedziałek 29 kwietnia pogodnie i bez odpadów będzie na północy Polski. Natomiast na południu ma być pochmurno i deszczowo. Tam będzie najchłodniej – tylko 13 i 14 st. Natomiast w pogodnych regionach temperatura może sięgnąć 21 st.

Okresami na pozostałym obszarze Polski możemy spodziewać się opadów deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Z kolei na południu spadnie do 25 litrów na metr kwadratowy i pojawią się burze. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 km/godz.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym-wschodzie kraju duże z opadami deszczu do 5mm. Temp. maks. od 13°C na Podkarpaciu do 20°C w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany.