Jaka pogoda czeka nas w majówkę? IMGW ostrzega: W tych miejscach spadnie deszcz

Na wtorek 30 kwietnia IMGW wydał alerty meteorologiczne i hydrologiczne dla południowej części kraju. W południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego spodziewane są intensywne opady deszczu. W związku z tym wystosowano też ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia dla woj. małopolskiego. Chodzi o zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły.

Pogoda na środę 1 maja

Początek majówki zapowiada się dość pogodnie i ciepło. Deszczowo będzie w piątek i od tego dnia w większości kraju zacznie się ochładzać. Sobota i niedziela z dużą ilością chmur oraz deszczem. W środę 1 maja w wielu rejonach będziemy mogli cieszyć się słoneczną i dość ciepłą pogodą. Miejscami będą tworzyć się chmury kłębiasto-deszczowe, z których może przelotnie popadać. Synoptycy IMGW przewidują jednak, że opadów nie powinno być dużo, a największa szansa ich powstania wystąpi na południowym wschodzie i w centrum. Na termometrach przeważnie od 16°C do 19°C, chłodniej nad morzem i na Podhalu – tam od 11°C do 14°C. Wiatr przeważnie słaby, miejscami (głównie na południu kraju oraz nad morzem) umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Jaki będzie czwartek 2 maja?

Podobnie zapowiada się czwartek. Także 2 maja nad Polską należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, miejscami może popadać. Deszcz spadnie na południu i wschodzie oraz w centrum kraju. Pod koniec dnia lokalnie na zachodzie Polski. Temperatura również będzie zbliżona do tej ze środy – od 14°C do 19°C, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy Polski okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Od piątku więcej deszczu

W piątek 2 maja nad Polskę nasunie się front atmosferyczny niosący deszcz. Opady będą intensywniejsze niż w poprzednich dniach, możliwe także burze. Temperatura wyniesie od 15° na Ziemi Lubuskiej do 17°C, 19°C na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej będzie na wybrzeżu, obszarach podgórskich i na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr stopniowo będzie się wzmagał do umiarkowanego, okresami porywistego, z kierunków zachodnich.

W weekend ochłodzenie

W sobotę i niedzielę należy spodziewać się ochłodzenia i opadów. Synoptycy IMGW przewidują, że koniec tygodnia będzie pochmurny i deszczowy. Strefa opadów obejmie cały kraj, choć w niedzielę mogą pojawić się rozpogodzenia.