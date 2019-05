Poniedziałek z deszczem na wschodzie i Pomorzu. Od środy zrobi się cieplej

Temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 14 stopni C w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. Również we wtorek należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry wskażą od 10 stopni na północy i południowym wschodzie do 13 w centrum i na południowym zachodzie. W górach mogą wystąpić opady śniegu, W całym kraju wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, od środy czeka nas wzrost temperatur.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alerty będą obowiązywały najwcześniej od godz. 22 w niedzielę do poniedziałku rano. Temperatur poniżej zera powinni spodziewać się mieszkańcy województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

