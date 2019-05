Wtorek z przelotnym deszczem w większości kraju. W kolejnych dniach ociepli się

Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu do 5 mm, a w górach mokrego śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 14℃ w centrum kraju i na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.

W środę w całym kraju będą występować rozpogodzenia. Termometry pokażą od 14℃ na Suwalszczyźnie, 17℃ w centrum kraju do 19℃ na Dolnym Śląsku.