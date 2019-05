Niedziela z deszczem prawie w całym kraju. Na wschodzie i południu pojawią się burze

Opady deszczu, w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. We wschodniej połowie kraju również burze. Prognozowana suma opadów na Kujawach i we wschodniej Wielkopolsce do 25 mm, na zachodzie Wielkopolski i w obszarach występowania burz do 20 mm, na Pomorzu Wschodnim, na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i na zachodnim Mazowszu do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 9°C na Pomorzu do 22°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem okresami dość silny i porywisty, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich, stopniowo od zachodu skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

