Deszczowa środa w całym kraju. Na wschodzie Polski burze i silne porywy wiatru

Temperatura od 11 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 21 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe 1009 hPa. W czwartek trochę cieplej, ale dalej pochmurno i burzowo. Temperatura od 14 stopni na Ziemi Lubuskiej do 20 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, północno-wschodni. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alert dotyczący intensywnych opadów deszczu będzie aż do piątku 17 maja obowiązywał mieszkańców województwa opolskiego. Gwałtownych zjawisk pogodowych powinni spodziewać się także mieszkańcy Lubelszczyzny. Tam alerty związane z intensywnymi opadami deszczu i burzami będą aktualne do czwartku rano.

Prognozowe mapy ostrzeżeń nie napawają optymizmem. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków z IMGW, intensywnych opadów deszczu należy spodziewać się niemal w całej Polsce. Opady oraz burze mogą występować jeszcze przez piątek, głównie na południu kraju.

