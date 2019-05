Ulewy, burze i porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

Alerty IMGW obowiązują od popołudnia 15 maja przez około dobę na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W tym czasie należy się spodziewać na tym terenie intensywnych opadów deszczu, w trakcie których mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 60-70 km/h.

W nocy synoptycy IMGW prognozują zachmurzenie całkowite lub duże, miejscami na wschodzie większe przejaśnienia. Wystąpią pady deszczu, a miejscami we wschodniej połowie kraju również burze. Miejscami na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie opad o natężeniu umiarkowanym. Prognozowane sumy opadów - na Lubelszczyźnie do 25 mm, na Kujawach i obszarach podgórskich Dolnego Śląska do 20 mm, w centrum i na południu Polski miejscami do 15 mm. Na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7°C na zachodzie i 8°C na Podkarpaciu oraz nad morzem do 12°C, 13°C miejscami w centrum. Chłodniej w kotlinach górskich, od 4°C do 6°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W czwartek 16 maja zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, a w pasie od Ziemi Lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze oraz na południowym wschodzie kraju burze. Prognozowana suma opadów na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11°C, 12°C nad morzem i 15°C na północy do 20°C na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, na południu kraju zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, a na wschodzie do 70 km/h.

