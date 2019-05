Alert RCB w 61 powiatach. Do kogo trafiły SMS-y?

Wiadomość SMS trafiła do osób znajdujących się w woj. małopolskim i podkarpackim. Ostrzeżone zostały także osoby zamieszkujące powiaty woj. śląskiego: Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, żywiecki, bielski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, Bielsko-Biała, Tychy, Mysłowice i Jaworzno, a także woj. świętokrzyskiego: pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski, opatowski, ostrowiecki. W najbliższych godzinach intensywne opady deszczu i burze wystąpią niemal w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW dotyczą 14 województw, z czego na południu są to ostrzeżenia 2. stopnia.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze, głównie na zachodzie kraju. Na południu kraju także jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu miejscami do 30 mm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10°C na Podlasiu do 14°C na Pomorzu, chłodniej na Podhalu, około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Możliwy grad. Na południu kraju także jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 13°C, 14°C na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu do 23°C na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.