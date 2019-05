Czwartek wciąż z intensywnymi opadami na południu. Poprawa pogody od piątku

Na pozostałym obszarze okresami mogą pojawiać się opady deszczu do 5-10 mm, natomiast w południowej części Śląska, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady intensywne do 20-50 mm. Miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12℃ na Górnym Śląsku, 17℃ w centrum kraju do 23℃ na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny i północno-zachodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 90 km/godz.

W piątek pogoda znacząco się poprawi. Niewielki deszcz popada tylko na północnym-zachodzie i południowym-wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 17℃ na południu, 20℃ w centrum kraju do 21℃ na Pomorzu Zachodnim.