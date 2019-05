W piątek coraz mniej opadów deszczu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku

Temperatura do 16℃ w Rzeszowie, przez 20 w Warszawie do 23℃ we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe 1000 hPa.

W sobotę koniec z intensywnymi opadami. Przelotnie i słabo może padać w pasie od Warmii i Mazur, przez centrum kraju po Dolny Śląsk. Od 18℃ w Szczecinie do 22℃ we Wrocławiu.

W niedzielę przelotni deszcz na północy kraju. Burze możliwe w Małopolsce i na Podkarpaciu.